"Осталось чуть-чуть": мать четверых детей Костенко показала фигуру после родов

Анастасия Костенко рассказала, что весит 58 кг спустя четыре месяца после родов

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Анастасия Костенко, ставшая мамой в четвёртый раз в феврале 2024 года, показала фигуру спустя некоторое время после родов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм, PDM

Многодетная мать рассказала, что на текущий момент весит 58 килограммов. Так, ей осталось скинуть пять килограммов, чтобы вернуться к прежним формам.

Известно, что супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова на регулярной основе занимается спортом и придерживается правильного питания. Костенко смогла продемонстрировать подписчикам подкаченный пресс.

Анастасия Костенко воспитывает четверых детей — дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.

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