"Осталось чуть-чуть": мать четверых детей Костенко показала фигуру после родов

Модель и блогерша Анастасия Костенко, ставшая мамой в четвёртый раз в феврале 2024 года, показала фигуру спустя некоторое время после родов.
Многодетная мать рассказала, что на текущий момент весит 58 килограммов. Так, ей осталось скинуть пять килограммов, чтобы вернуться к прежним формам.
Известно, что супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова на регулярной основе занимается спортом и придерживается правильного питания. Костенко смогла продемонстрировать подписчикам подкаченный пресс.
Анастасия Костенко воспитывает четверых детей — дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.
Ранее бывший муж Ани Лорак разозлился на беременную избранницу.
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