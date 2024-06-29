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"Осталось чуть-чуть": мать четверых детей Костенко показала фигуру после родов

Анастасия Костенко рассказала, что весит 58 кг спустя четыре месяца после родов

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Шоу-бизнес

Модель и блогерша Анастасия Костенко, ставшая мамой в четвёртый раз в феврале 2024 года, показала фигуру спустя некоторое время после родов.

Анастасия Костенко рассказала, что весит 58 кг спустя четыре месяца после родов
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм, PDM

Многодетная мать рассказала, что на текущий момент весит 58 килограммов. Так, ей осталось скинуть пять килограммов, чтобы вернуться к прежним формам.

Известно, что супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова на регулярной основе занимается спортом и придерживается правильного питания. Костенко смогла продемонстрировать подписчикам подкаченный пресс.

Анастасия Костенко воспитывает четверых детей — дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.

Ранее бывший муж Ани Лорак разозлился на беременную избранницу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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