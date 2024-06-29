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"Зачем сейчас это выкладывать?": бывший муж Ани Лорак устроил в Сети разборки с беременной возлюбленной

Бывший муж Ани Лорак разозлился на раскрывшую беременность возлюбленную

1:07
Шоу-бизнес

Турецкий бизнесмен и бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу в соцсетях в резкой форме прокомментировал тот факт, что его возлюбленная Анастасия сообщила публично о беременности.

Бывший муж Ани Лорак разозлился на раскрывшую беременность возлюбленную
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Фокси в Инстаграм, PDM

При этом девушка сопроводила фото с двумя тестами на беременность странной подписью о том, что не всем удается найти правильного спутника в жизни.

47-летний предприниматель подтвердил положение избранницы, но возмутился тем, что она выложила это в Сеть.

"Я, когда это видел, говорил, что я самый счастливый мужчина в этом мире… У меня один вопрос: это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать и через Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) это вести всё?" — написал Мурат.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в 2019 году из-за измен бизнесмена. У них есть общая дочь София.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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