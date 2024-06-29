Скандальный артист Никита Кологривый устроил разгром в студии "Шоу Воли"

Актёр Никита Кологривый устроил дебош в «Шоу Воли» по просьбе ведущих

Российский актёр Никита Кологривый устроил скандал на "Шоу Воли" по просьбе комика Ильи Соболева. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Сообщается, что Никита сначала дал отпор Соболеву, затем перевернул стол Павла Воли и устроил разгром в студии. При этом он повторял, что это шоу уже давно стало его.

Павел Воля в рамках передачи отметил, что Кологривый на удивление показался ему нормальным. Выпуск с артистом выйдет в эфир 30 июня.

В марте Никита Кологривый был задержан на несколько суток из-за пьяного дебоша, устроенного в одном из новосибирских баров.

Ранее стало известно о приезде 75-летнего Валерия Леонтьева в Москву.