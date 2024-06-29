Скандальный артист Никита Кологривый устроил разгром в студии "Шоу Воли"

Российский актёр Никита Кологривый устроил скандал на "Шоу Воли" по просьбе комика Ильи Соболева. Об этом пишет "КП".
Сообщается, что Никита сначала дал отпор Соболеву, затем перевернул стол Павла Воли и устроил разгром в студии. При этом он повторял, что это шоу уже давно стало его.
Павел Воля в рамках передачи отметил, что Кологривый на удивление показался ему нормальным. Выпуск с артистом выйдет в эфир 30 июня.
В марте Никита Кологривый был задержан на несколько суток из-за пьяного дебоша, устроенного в одном из новосибирских баров.
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