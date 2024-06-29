Стало известно, с какой целью в Москву прилетел 75-летний Валерий Леонтьев, объявивший о завершении карьеры

Объявивший о завершении карьеры Леонтьев приехал в Москву на корпоратив

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев выступил в Москве на дне рождении одного из бизнесменов в столичном отеле после того, как объявил о завершении музыкальной карьеры.

Фото: youtube.com by канал Игорь Крутой, PDM

Как сообщает StarHit, мероприятие открыл артист Николай Басков, исполнивший лучшие хиты. Ему на смену вышел Валерий Леонтьев, которого уже не часто можно увидеть в российской столице.

Поклонники музыканта, увидевшие его выступление в соцсетях, назвали выход Леонтьева на сцену настоящей сенсацией.

Гонорар певца за участие в празднике не разглашается, однако ранее в Сети ходили слухи о цифре в 12 млн рублей за подобные мероприятия. Во-первых, артист давно живёт в Майами, поэтому ему требуется оплата дорогостоящих билетов, во-вторых, он выступает с балетом.

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