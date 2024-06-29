День рождения собаки Анфисы Чеховой мог закончиться плачевно: упавшая свеча едва не сожгла питомца

Анфиса Чехова рассказала о происшествии на дне рождения собаки

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова отметила пятилетие своей собаки по имени "Картошка" в необычном стиле, устроив для нее праздник с мороженым, на котором стояла зажженная свеча в форме цифры 5.

Фото: Telegram-канал Анфисы Чеховой

Во время празднования случился инцидент: горящая свеча упала прямо на собаку, что заставило Чехову воскликнуть в шутливой манере, что она "чуть не сожгла свою собачку". Она поделилась этим моментом в видео, опубликовав его в социальных сетях.

Для создания праздничной атмосферы Чехова также заказала воздушные шары, по числу лет Картошке, что, по ее словам, очень понравилось питомцу.

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