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День рождения собаки Анфисы Чеховой мог закончиться плачевно: упавшая свеча едва не сожгла питомца

Анфиса Чехова рассказала о происшествии на дне рождения собаки

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Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова отметила пятилетие своей собаки по имени "Картошка" в необычном стиле, устроив для нее праздник с мороженым, на котором стояла зажженная свеча в форме цифры 5.

Анфиса Чехова рассказала о происшествии на дне рождения собаки
Фото: Telegram-канал Анфисы Чеховой

Во время празднования случился инцидент: горящая свеча упала прямо на собаку, что заставило Чехову воскликнуть в шутливой манере, что она "чуть не сожгла свою собачку". Она поделилась этим моментом в видео, опубликовав его в социальных сетях.

Для создания праздничной атмосферы Чехова также заказала воздушные шары, по числу лет Картошке, что, по ее словам, очень понравилось питомцу.

Ранее сообщалось, что почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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