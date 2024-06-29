"Опять без штанов": актриса Меган Фокс вызвала бурную реакцию поклонников своим нарядом

Актриса Меган Фокс удивила фанатов своим образом

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

38-летняя актриса Меган Фокс известна своим откровенным стилем и не собирается отказываться от него, несмотря на критику в интернете.

Фото: социальные сети

Недавно она привлекла внимание своим нарядом на ежегодном музыкальном фестивале Stagecoach в Калифорнии. На мероприятии она появилась в удлиненном жакете, который использовала как платье, дополнив образ сетчатыми чулками и прозрачными босоножками на шпильке.

Меган также удивила поклонников сменой имиджа: она вернулась к длинным темным волосам после эксперимента с короткой стрижкой каре.

Пользователи сети отреагировали на её наряд с иронией. Некоторые заметили: "Опять без штанов", другие написали: "Спасибо, что наполовину одетая", а кто-то оправдал её выбор, говоря: "В Калифорнии такая жара, что не осуждаю", сообщает Леди Mail.ru.

Эти комментарии свидетельствуют о том, что Меган продолжает вызывать бурные обсуждения своим смелым стилем и неравнодушие публики к её внешнему виду.