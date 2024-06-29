Актриса Юлия Михалкова раскрыла своё отношение к СВО: помогает фронту, как может

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Актриса Юлия Михалкова рассказала, как помогает бойцам в зоне СВО

1:09
Шоу-бизнес

Известная по участию в шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова продолжает свою карьеру в развлекательной индустрии, снимаясь в кино и играя в театральных постановках.

Актриса Юлия Михалкова рассказала, как помогает бойцам в зоне СВО
Фото: commons.wikimedia.org by Riding the Bullet, CC BY 3.0

Несмотря на занятость в этих проектах, актриса проявляет активный интерес к важным событиям в стране, особенно к СВО.

В интервью "МК" Михалкова поделилась, что внимательно следит за развитием спецоперации, так как считает это важным для своей Родины. Хотя она еще не была в зоне боевых действий, Михалкова призналась, что воспринимает происходящее очень близко к сердцу. Тем не менее, она нашла свой способ поддерживать участников спецоперации.

Михалкова регулярно записывает поздравительные видео для военнослужащих и отправляет их через друзей. Она отметила, что значительная часть её видеозаписей на телефоне посвящена именно этим поздравлениям. Кроме того, для поддержки морального духа родственников участников спецоперации, Юлия и её коллеги предоставляют им бесплатные билеты на свои театральные спектакли.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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