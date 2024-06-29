Известная по участию в шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова продолжает свою карьеру в развлекательной индустрии, снимаясь в кино и играя в театральных постановках.
Несмотря на занятость в этих проектах, актриса проявляет активный интерес к важным событиям в стране, особенно к СВО.
В интервью "МК" Михалкова поделилась, что внимательно следит за развитием спецоперации, так как считает это важным для своей Родины. Хотя она еще не была в зоне боевых действий, Михалкова призналась, что воспринимает происходящее очень близко к сердцу. Тем не менее, она нашла свой способ поддерживать участников спецоперации.
Михалкова регулярно записывает поздравительные видео для военнослужащих и отправляет их через друзей. Она отметила, что значительная часть её видеозаписей на телефоне посвящена именно этим поздравлениям. Кроме того, для поддержки морального духа родственников участников спецоперации, Юлия и её коллеги предоставляют им бесплатные билеты на свои театральные спектакли.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.