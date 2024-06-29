Актрисе Дарье Мельниковой нагадали четвёртого ребёнка: таролог раскрыла правду о новых отношениях звезды телеэкранов

Таролог предсказала рождение четвёртого ребёнка у актрисы Дарьи Мельниковой

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова снова оказалась в центре внимания общественности из-за перемен в своей личной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Amigos 11, CC BY-SA 3.0

Она вышла замуж за актера Романа Набатова и родила от него ребенка. Этот брак значительно отличается от ее предыдущего союза, который был наполнен проблемами, включая случаи насилия и депрессию.

Согласно публикациям в социальных сетях, в новых отношениях Дарьи все складывается удачно. Таролог Аделина Панина, поделившись своим видением будущего актрисы, отметила, что брак с Набатовым стал для Дарьи наградой за тяжелый период в предыдущем браке. Панина также предсказала, что у Дарьи будет еще один ребенок, что в итоге у нее будет четверо детей, сообщает "Московский комсомолец".

Панина подчеркнула, что отношения с бывшим мужем полностью завершены, и связь с ним потеряна. В новом браке актрисы царит полная идиллия, и Панина пожелала Дарье счастья и крепких отношений, которые, по ее словам, определены судьбой.