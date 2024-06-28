Новая избранница Григория Лепса шокировала Стаса Костюшкина: певец заявил о других взглядах на личную жизнь

Стас Костюшкин высказался о новой избраннице Григория Лепса

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роман Григория Лепса и 18-летней Авроры обсуждается не только поклонниками, но и коллегами по шоу-бизнесу.

Фото: commons.wikimedia.org by Kozoriz diana, CC BY-SA 3.0

Недавно Аврора, которую исполнитель хита "Рюмка водки на столе" публично назвал своей невестой, успешно завершила учебу в одиннадцатом классе и получила школьный аттестат. Этот союз вызывает недоумение у многих из-за значительной разницы в возрасте между ними.

Среди тех, кто высказал свое мнение, певец Стас Костюшкин подчеркнул, что подобные отношения, где разница в возрасте так велика, редкость и вызывают сильное впечатление. В своем подкасте он отметил, что лично он предпочитает близкий возраст партнеров и не планирует повторять шаги, сделанные Григорием Лепсом.

С другой стороны, телеведущая Светлана Бондарчук высказала мнение, что если в отношениях есть настоящая любовь, возраст не имеет значения. Она привела примеры пар, где значительная разница в возрасте не мешает счастью и совместной жизни.