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Тарзан и Наташа Королёва рассказали, как занимались любовью в фонтане администрации

Тарзан и Королёва признались, что занимались любовью в фонтане

0:48
Шоу-бизнес

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, и певица Наташа Королёва рассказали о своих любовных утехах в необычном месте.

Тарзан и Королёва признались, что занимались любовью в фонтане
Фото: https://vk.com/album-5403456_106432487 by ВК-аккаунт Наташи Королёвой is licensed under public doman

Тарзан и Наташа Королёва стали гостями шоу Павла Воли. Ведущий спросил у звёздных супругов, в каком самом необычном месте они занимались любовью.

Тарзан перечислил такие места, как лифт, самолёт и фонтан.

"В фонтане администрации… Я не знаю, почему нас не арестовали. Сейчас думаю, я ведь должен был быть в розыске", — сказал Глушко.

Королёва отметила, что её муж, практикуя стриптиз, "заряжался женской энергией".

Ранее Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына Архипа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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