Тарзан и Наташа Королёва рассказали, как занимались любовью в фонтане администрации

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, и певица Наташа Королёва рассказали о своих любовных утехах в необычном месте.
Тарзан и Наташа Королёва стали гостями шоу Павла Воли. Ведущий спросил у звёздных супругов, в каком самом необычном месте они занимались любовью.
Тарзан перечислил такие места, как лифт, самолёт и фонтан.
"В фонтане администрации… Я не знаю, почему нас не арестовали. Сейчас думаю, я ведь должен был быть в розыске", — сказал Глушко.
Королёва отметила, что её муж, практикуя стриптиз, "заряжался женской энергией".
Ранее Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына Архипа.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.