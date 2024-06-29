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Панкратов-Чёрный расписался с женой после десятилетий совместной жизни: "Загнусь, кто наследство получит?"

Панкратов-Чёрный узаконил отношения с женой, с которой прожил много лет

0:56
Шоу-бизнес

Александр Панкратов-Чёрный объяснил, почему наконец решил официально сочетаться браком с женой, с которой прожил долгие годы.

Панкратов-Чёрный узаконил отношения с женой, с которой прожил много лет
Фото: https://vk.com/club28538312 by ВК-аккаунт Александра Панкратова-Чёрного is licensed under public doman

Панкратов-Чёрный расписался с женой Юлией Монаховой в ЗАГСе лишь 5-6 лет назад после того, как его поразил инфаркт.

Артист рассказал, что долгое время жил с женой без жилья в бедности, однако расписываться не спешил принципиально, так как отец жены считал, что он метит на имущество супруги.

После того, как начались проблемы со здоровьем, Панкратов-Чёрный задумался о судьбе жены, которая может остаться без совместно нажитого имущества.

"Я сказал: "Юль, давай все-таки это сделаем". Потому что инфаркт схватанул после трех микроинфарктов. Я подумал, не дай Бог, загнусь, кто наследство-то получит? Всё-таки дача, машина", — рассказал артист в интервью Борису Корчевникову.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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