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Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл

1:19
Шоу-бизнес

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако, несмотря на ее известность, эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, CC BY-SA 4.0

Орбакайте опубликовала в своем блоге кадры с одного из выступлений, но случайно поставила камеру в неудачном ракурсе, что позволило зрителям увидеть практически пустой зал. На концерте оказалось много свободных кресел, а среди немногочисленных зрителей были преимущественно пожилые люди.

Могла бы помочь исправить ситуацию ее мать, знаменитая певица Алла Пугачёва, которая могла бы привлечь больше зрителей своим присутствием. Однако 75-летняя Примадонна еще зимой вместе с детьми и мужем-иноагентом уехала на Кипр и больше не возвращалась в Израиль, оставив Орбакайте справляться самостоятельно.

Несмотря на неудачи, Кристина Орбакайте запланировала провести в Израиле четыре концерта. Последний из них состоится 30 июня в Тель-Авиве. Билеты на ее концерты продаются по цене от 229 израильских шекелей (около 5 тысяч рублей) до 459 шекелей (чуть более 10 тысяч рублей).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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