Ани Лорак и Татьяна Буланова разругались из-за Вассермана и лишились миллиона рублей

Лорак, Дмитриенко, Буланова потеряли миллион рублей из-за Вассермана

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Команда звёзд в составе Ани Лорак, Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили и Вани Дмитриенко не смогли договориться и лишились денежного приза.

Фото: https://vk.com/polit_avas by ВК-аккаунт Анатолия Вассермана is licensed under public doman

Звёздной команде не удалось выиграть в шоу "Обмани меня если сможешь". Сначала всё складывалось для артистов удачно, однако их сбил с толку звезда "Своей игры" Анатолий Вассерман.

Звёзды долго думали, умеет ли интеллектуал петь. В конце концом они сделали ставку на Вассермана и проиграли. Выяснилось, что эрудит не обладает ни слухом, ни голосом.

"Скажем так: петь я очень люблю, но, увы, совершенно не умею. Поэтому, когда я пою в присутствии своих знакомых, хорошо владеющих музыкой, они дружно затыкают уши", — признался Вассерман.

Миллион рублей в итоге поделили между собой участники шоу "Поймай меня, если сможешь".