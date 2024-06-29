Ани Лорак и Татьяна Буланова разругались из-за Вассермана и лишились миллиона рублей

Команда звёзд в составе Ани Лорак, Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили и Вани Дмитриенко не смогли договориться и лишились денежного приза.
Звёздной команде не удалось выиграть в шоу "Обмани меня если сможешь". Сначала всё складывалось для артистов удачно, однако их сбил с толку звезда "Своей игры" Анатолий Вассерман.
Звёзды долго думали, умеет ли интеллектуал петь. В конце концом они сделали ставку на Вассермана и проиграли. Выяснилось, что эрудит не обладает ни слухом, ни голосом.
"Скажем так: петь я очень люблю, но, увы, совершенно не умею. Поэтому, когда я пою в присутствии своих знакомых, хорошо владеющих музыкой, они дружно затыкают уши", — признался Вассерман.
Миллион рублей в итоге поделили между собой участники шоу "Поймай меня, если сможешь".
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