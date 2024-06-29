Бывший муж певицы Ани Лорак и его молодая возлюбленная ждут ребёнка

Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поделился радостным известием о скором прибавлении в семье.
Возлюбленная Мурата Налчаджиоглу Анастасия показала тест на беременность с двумя полосками. Беременная модель и ведущая поделилась с подписчиками глубокомысленными мыслями
"Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается", — сопроводила свою публикацию текстом звезда.
У пары отношения складываются непросто. Они даже заявляли о расставании, однако весть о беременности сплотила Мурата и Анастасию.
У Мурата уже есть дочь София от певицы Ани Лорак. Девочка воспитывается матерью.
Ранее Ани Лорак показала фото на коленях у жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания".
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.