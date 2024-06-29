Бывший муж певицы Ани Лорак и его молодая возлюбленная ждут ребёнка

Бывший муж Ани Лорак скоро станет отцом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поделился радостным известием о скором прибавлении в семье.

Фото: https://vk.com/fhj6ikuk by ВК-аккаунт Мурат Налчаджиоглу is licensed under public doman

Возлюбленная Мурата Налчаджиоглу Анастасия показала тест на беременность с двумя полосками. Беременная модель и ведущая поделилась с подписчиками глубокомысленными мыслями

"Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается", — сопроводила свою публикацию текстом звезда.

У пары отношения складываются непросто. Они даже заявляли о расставании, однако весть о беременности сплотила Мурата и Анастасию.

У Мурата уже есть дочь София от певицы Ани Лорак. Девочка воспитывается матерью.

Ранее Ани Лорак показала фото на коленях у жениха, победителя конкурса красоты "Мистер Испания".