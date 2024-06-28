Игорь Николаев зарегистрировал очередной товарный знак: на этот раз прибыль будет приносить цветной портрет артиста

Певец Игорь Николаев зарегистрировал свой цветной портрет как товарный знак в Роспатенте.
Знак охватывает шесть классов МКТУ, включая 33 класс, связанный с производством вина и крепких алкогольных напитков. В 2023 году Николаев также зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь" для алкогольной продукции, сообщает РБК.
Игорь Николаев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и оказывает услуги в сфере отдыха и развлечений, не имея долей в других юридических компаниях.
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