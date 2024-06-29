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Певица Миа Бойка рассказала о конфликте с Надеждой Кадышевой: послала меня

Миа Бойка пожаловалась на Надежду Кадышеву: послала меня

0:52
Шоу-бизнес

Певица Миа Бойка поведала о неприятном инциденте с исполнительницей народных песен Надеждой Кадышевой.

Миа Бойка пожаловалась на Надежду Кадышеву: послала меня
Фото: https://vk.com/club218154574 by ВК-аккаунт Надежды Кадышевой is licensed under public doman

Миа Бойка рассказала, что намерена выпустить альбом с исполнением народных песен. Певица призналась, что хотела попросить помощи у Надежды Кадышевой, однако певица не захотела работать с молодой исполнительницей.

У Бойки состоялся неприятный разговор с представительницей Кадышевой.

"Мне так обидно на самом деле… Я связалась с менеджментом Кадышевой, а она меня послала. Сказала, что не хочет со мной ничего делать", — объяснила артистка.

Она отметила, что Михаил Шуфутинский и Дмитрий Маликов не отказали ей в призыве записать совместную песню.

Ранее Надежда Кадышева поразила всех внешним видом после долгого отсутствия.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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