Певица Миа Бойка рассказала о конфликте с Надеждой Кадышевой: послала меня

Певица Миа Бойка поведала о неприятном инциденте с исполнительницей народных песен Надеждой Кадышевой.
Миа Бойка рассказала, что намерена выпустить альбом с исполнением народных песен. Певица призналась, что хотела попросить помощи у Надежды Кадышевой, однако певица не захотела работать с молодой исполнительницей.
У Бойки состоялся неприятный разговор с представительницей Кадышевой.
"Мне так обидно на самом деле… Я связалась с менеджментом Кадышевой, а она меня послала. Сказала, что не хочет со мной ничего делать", — объяснила артистка.
Она отметила, что Михаил Шуфутинский и Дмитрий Маликов не отказали ей в призыве записать совместную песню.
Ранее Надежда Кадышева поразила всех внешним видом после долгого отсутствия.
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