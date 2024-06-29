Блогер Настя Ивлеева осмелела и поделилась дерзким контентом: "Жарко"

Богер Настя Ивлеева ножницами отрезала подол своего платья и предстала в дерзком образе.
Организатор "голой вечеринки" Настя Ивлеева окончательно осмелела и поделилась с подписчиками смелым контентом.
Звезда опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором сначала красуется в обтягивающем платье миди, затем берёт ножницы и отрезает подол наряда, преобразуя платье в дерзкое мини.
"Жарко", — гласит подпись к видео.
Похоже, что знаменитости надоели покаянные водолазки. Её непокорная натура возвращается к привычному образу.
Ранее Ксения Бородина пристыдила Ольгу Бузову за нападки на Настю Ивлееву. Звезда "Дома-2" назвала это битьём лежачего.
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