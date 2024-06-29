Блогер Настя Ивлеева осмелела и поделилась дерзким контентом: "Жарко"

Настя Ивеева распрощалась с образом скромняшки и дала жару

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Богер Настя Ивлеева ножницами отрезала подол своего платья и предстала в дерзком образе.

Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Организатор "голой вечеринки" Настя Ивлеева окончательно осмелела и поделилась с подписчиками смелым контентом.

Звезда опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором сначала красуется в обтягивающем платье миди, затем берёт ножницы и отрезает подол наряда, преобразуя платье в дерзкое мини.

"Жарко", — гласит подпись к видео.

Похоже, что знаменитости надоели покаянные водолазки. Её непокорная натура возвращается к привычному образу.

Ранее Ксения Бородина пристыдила Ольгу Бузову за нападки на Настю Ивлееву. Звезда "Дома-2" назвала это битьём лежачего.

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