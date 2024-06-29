Актриса Лиза Арзамасова дала интервью китайскому поклоннику по имени Фан Фэй

Звездой "Папиных дочек" Лизу Арзамасову заинтересовались жители Китая.
Лиза Арзамасова дала интервью китайской аудитории. Беседовал с актрисой ведущий службы вещания RT на китайском языке Фан Фэй.
Актриса подарила Фан Фэю свою книгу про мальчика Костика.
"Я навсегда его запомню, как своего первого (а возможно и — единственного) китайского читателя Хотя здорово было бы отправить Костика и компанию в лингвистическое путешествие", — написала Арзамасова в своём "Инстаграме"*.
Ранее Лиза Арзамасова поразмышляла о профессиональном будущем сына Льва, которому скоро исполнится три годика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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