Актриса Лиза Арзамасова дала интервью китайскому поклоннику по имени Фан Фэй

Звездой "Папиных дочек" Лизу Арзамасову заинтересовались жители Китая.

Лиза Арзамасова дала интервью китайской аудитории. Беседовал с актрисой ведущий службы вещания RT на китайском языке Фан Фэй.

Актриса подарила Фан Фэю свою книгу про мальчика Костика.

"Я навсегда его запомню, как своего первого (а возможно и — единственного) китайского читателя Хотя здорово было бы отправить Костика и компанию в лингвистическое путешествие", — написала Арзамасова в своём "Инстаграме"*.