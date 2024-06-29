Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной показала накаченную фигуру

Наследница актрисы Марии Шукшиной Анна Шукшина похвасталась мощной мышечной тканью.
Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжает демонстрировать свои успехи в бодибилдинге.
34-летняя Анна опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков, на которых показала свою накаченную фигуру.
Подписчики восхитились стальными мышцами девушки.
"Мощь";
"С такой girl не страшно сходить за хлебом", — писали фолловеры под постом Анны.
Ранее актриса Мария Шукшина переделала песню рэперши Инстасамки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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