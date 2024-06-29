Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной показала накаченную фигуру

Дочь-культуристка Марии Шукшиной показала мышцы

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница актрисы Марии Шукшиной Анна Шукшина похвасталась мощной мышечной тканью.

Фото: https://www.instagram.com/anna__shukshina by Инстаграм Анны Шукшиной is licensed under public doman

Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжает демонстрировать свои успехи в бодибилдинге.

34-летняя Анна опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков, на которых показала свою накаченную фигуру.

Подписчики восхитились стальными мышцами девушки.

"Мощь"; "С такой girl не страшно сходить за хлебом", — писали фолловеры под постом Анны.

Ранее актриса Мария Шукшина переделала песню рэперши Инстасамки.

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