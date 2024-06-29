Ольга Бузова посетила родной город Шакиры, где установлен шестиметровый памятник колумбийской звезде

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сфотографировалась у огромного памятника певице Шакире, установленного на родине звезды.
Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале фото и видео у памятника знаменитости колумбийского происхождения. Российская звезда станцевала у монумента под песню Шакиры на родине певицы в городе Барранкилье.
"В прошлом году мэр города построил в честь неё статую высотой 6,5 метров. Шакира изображена в одежде из клипа "Hips don't lie”, что в переводе означает "бедра не лгут", — написала Ольга в личном микроблоге.
У подножия громадного памятника высечены слова композиции звезды, в которой прославляются босые ноги, "идущие на благо детства и человечества".
Ранее Ольга Бузова трогательно поздравила младшую сестру Анну Бузову с днём рождения.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.