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Ольга Бузова посетила родной город Шакиры, где установлен шестиметровый памятник колумбийской звезде

Ольга Бузова приехала на родину певицы Шакиры

0:57
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сфотографировалась у огромного памятника певице Шакире, установленного на родине звезды.

Ольга Бузова приехала на родину певицы Шакиры
Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале фото и видео у памятника знаменитости колумбийского происхождения. Российская звезда станцевала у монумента под песню Шакиры на родине певицы в городе Барранкилье.

"В прошлом году мэр города построил в честь неё статую высотой 6,5 метров. Шакира изображена в одежде из клипа "Hips don't lie”, что в переводе означает "бедра не лгут", — написала Ольга в личном микроблоге.

У подножия громадного памятника высечены слова композиции звезды, в которой прославляются босые ноги, "идущие на благо детства и человечества".

Ранее Ольга Бузова трогательно поздравила младшую сестру Анну Бузову с днём рождения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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