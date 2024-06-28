Певица Глюкоза стала писателем: мои знания и собственный опыт собрались в книгу

Певица Глюкоза презентовала свою книгу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, рассказала о своём литературном творении.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

Певица Глюкоза презентовала свою книгу. Звезда призналась, что никогда не думала, что её "знания и собственный опыт соберутся в книгу".

Книга под названием "Глюк'oZa: моя формула красоты", по признанию знаменитости, собрана из ответов на вопросы поклонников.

"Просили поделиться секретами и тем, как я слежу за здоровьем, поддерживаю себя в хорошей форме — той, которая нравится мне самой, ведь моё мнение о себе является самым важным", — написала знаменитость в "Инстаграме"*.

Ранее актриса Лиза Арзамасова рассказала, что её приняли в союз писателей России.

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