Певица Глюкоза стала писателем: мои знания и собственный опыт собрались в книгу

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, рассказала о своём литературном творении.
Певица Глюкоза презентовала свою книгу. Звезда призналась, что никогда не думала, что её "знания и собственный опыт соберутся в книгу".
Книга под названием "Глюк'oZa: моя формула красоты", по признанию знаменитости, собрана из ответов на вопросы поклонников.
"Просили поделиться секретами и тем, как я слежу за здоровьем, поддерживаю себя в хорошей форме — той, которая нравится мне самой, ведь моё мнение о себе является самым важным", — написала знаменитость в "Инстаграме"*.
Ранее актриса Лиза Арзамасова рассказала, что её приняли в союз писателей России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.