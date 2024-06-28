Лариса Гузеева призналась, что ей нравится актёр Павел Деревянко: "Отличный парень"

Лариса Гузеева оценила актёрское дарование актёра Павла Деревянко, с которым они участвуют в одном проекте.
Ведущая шоу "Давай поженимся" осыпала комплиментами актёра Павла Деревянко.
Гузеева рассказала, что снова возвращается в киноиндустрию. Знаменитость участвует в съёмках комедийного серила "Три сестры".
"Удивительное дело: мне везёт на хороших людей. Я всегда восхищаюсь талантом Павла Деревянко, но он ещё и отличный парень", — написала Гузеева в "Инстаграме"*
Ранее телеведущая Лариса Гузеева показала, как отпраздновала свой день рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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