Лариса Гузеева призналась, что ей нравится актёр Павел Деревянко: "Отличный парень"

Лариса Гузеева восхитилась актёром Павлом Деревянко

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Гузеева оценила актёрское дарование актёра Павла Деревянко, с которым они участвуют в одном проекте.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся" осыпала комплиментами актёра Павла Деревянко.

Гузеева рассказала, что снова возвращается в киноиндустрию. Знаменитость участвует в съёмках комедийного серила "Три сестры".

"Удивительное дело: мне везёт на хороших людей. Я всегда восхищаюсь талантом Павла Деревянко, но он ещё и отличный парень", — написала Гузеева в "Инстаграме"*

Ранее телеведущая Лариса Гузеева показала, как отпраздновала свой день рождения.

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