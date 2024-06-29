Юрий Лоза высказался о сказочном обогащении российских миллиардеров

Юрия Лозу удивил рост доходов российских миллиардеров

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что финансовые состояния крупнейших российских бизнесменов стремительно увеличиваются.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

Автор и исполнитель хита "Плот" высказался о данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), согласно которым совокупное состояние 26 богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 17,76 миллиарда долларов.

Эти данные заставили артиста задуматься.

"По идее, любая военная спецоперация — дело дорогое, и расходы на неё должны уменьшить состояние тех, кто принимает в ней участие. Однако авторитетные зарубежные источники говорят о прямо противоположном", — написал Лоза в своём Telegram-канале.

Юрий Эдуардович вспомнил старинную поговорку, которая звучит так: "Кому — война, а кому — мать родна".

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Ольги Бузовой.