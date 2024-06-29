Учительница Сергея Лазарева рассказала о певце: "Капризный, настырный, обидчивый"

Учительница Сергея Лазарева рассказала, каким певец был в школе

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Учительница Сергея Лазарева охарактеризовала артиста в период, когда он учился в школе.

Фото: https://vk.com/sergeylazarev by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman

Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* видео с вручения аттестата в школе. Учительница на кадрах рассказала о необычном ученике. Педагог призналась, что считала, что Лазареву никогда не удастся повзрослеть.

"Капризный, настырный, обидчивый, но такой порядочный, такой внимательный", — сказала учительница, вручая Лазареву аттестат и похвальную грамоту.

Лазарев вспомнил, что 25 лет назад перед своим выпускным самостоятельно сделал себе неудачное мелирование.

"Тогда модно было! Жили мы не богато, денег лишних не было, ну, я решил сам себе сделать через фольгу. В итоге, я в выпускном фотоальбоме немного рыжий", — написал Сергей в своём микроблоге.

Равнее сообщалось, что директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям.

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