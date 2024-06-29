Учительница Сергея Лазарева рассказала о певце: "Капризный, настырный, обидчивый"

Учительница Сергея Лазарева охарактеризовала артиста в период, когда он учился в школе.
Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* видео с вручения аттестата в школе. Учительница на кадрах рассказала о необычном ученике. Педагог призналась, что считала, что Лазареву никогда не удастся повзрослеть.
"Капризный, настырный, обидчивый, но такой порядочный, такой внимательный", — сказала учительница, вручая Лазареву аттестат и похвальную грамоту.
Лазарев вспомнил, что 25 лет назад перед своим выпускным самостоятельно сделал себе неудачное мелирование.
"Тогда модно было! Жили мы не богато, денег лишних не было, ну, я решил сам себе сделать через фольгу. В итоге, я в выпускном фотоальбоме немного рыжий", — написал Сергей в своём микроблоге.
Равнее сообщалось, что директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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