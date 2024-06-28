"Я буду приезжать": Прохор Шаляпин раскрыл судьбу ребёнка от Анастасии Волочковой

Певец Прохор Шаляпин заявил, что сдаст ребёнка от Волочковой в детдом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в беседе с "Телепрограммой" прокомментировал слухи о беременности балерины Анастасии Волочковой от него. По его словам, он ничего об этом не знает, но ребёнка сдаст в детдом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм, PDM

Он пояснил, что про беременность лучше уточнять у Анастасии, но если она действительно ждёт малыша, то он сдаст его в детский дом.

"Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами. Надо, чтобы ребёнок самостоятельной жизнью жил. Я буду приезжать фотографироваться для соцсетей с Настей и этим ребёнком", — с юмором отметил артист.

Сама Анастасия Волочкова заявила, что слухи про её беременность распускают "гнусные люди".

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