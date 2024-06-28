"Я буду приезжать": Прохор Шаляпин раскрыл судьбу ребёнка от Анастасии Волочковой

Певец Прохор Шаляпин в беседе с "Телепрограммой" прокомментировал слухи о беременности балерины Анастасии Волочковой от него. По его словам, он ничего об этом не знает, но ребёнка сдаст в детдом.
Он пояснил, что про беременность лучше уточнять у Анастасии, но если она действительно ждёт малыша, то он сдаст его в детский дом.
"Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами. Надо, чтобы ребёнок самостоятельной жизнью жил. Я буду приезжать фотографироваться для соцсетей с Настей и этим ребёнком", — с юмором отметил артист.
Сама Анастасия Волочкова заявила, что слухи про её беременность распускают "гнусные люди".
Ранее Виктория Боня намекнула на новый роман.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.