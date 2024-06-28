"Девочки, вы это видели?": Виктория Боня намекнула на роман с мужчиной-иностранцем

Виктория Боня показала послание от ухажёра-иностранца

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Виктория Боня в личном блоге показала цветы с открыткой от нового поклонника. Судя по подписи, за ней ухаживает иностранец.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм, PDM

Виктория Боня продемонстрировала поклонникам подарок от поклонника и отметила, что ей нравятся внимательные мужчины.

"Девочки, вы видели эту открытку? Так романтично", — указала Виктория.

Подписчики Бони отметили, как хорошо она выглядит после того, как сбросила лишний вес.

Недавно Виктория Боня призналась, что рассталась с бывшим бойфрендом, бизнесменом Русланом Гасановым из-за постоянного контроля.

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