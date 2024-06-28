"Девочки, вы это видели?": Виктория Боня намекнула на роман с мужчиной-иностранцем

Модель и блогерша Виктория Боня в личном блоге показала цветы с открыткой от нового поклонника. Судя по подписи, за ней ухаживает иностранец.
Виктория Боня продемонстрировала поклонникам подарок от поклонника и отметила, что ей нравятся внимательные мужчины.
"Девочки, вы видели эту открытку? Так романтично", — указала Виктория.
Подписчики Бони отметили, как хорошо она выглядит после того, как сбросила лишний вес.
Недавно Виктория Боня призналась, что рассталась с бывшим бойфрендом, бизнесменом Русланом Гасановым из-за постоянного контроля.
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