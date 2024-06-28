Анастасия Решетова на фоне развода Алсу с мужем рассказала о своём психологическом состоянии

Решетова заявила о гармонии с собой на фоне скандала из-за развода Алсу

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова, которой приписывают вину за развод певицы Алсу, в личном блоге рассказала, что находится в гармони с самой собой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм, PDM

Она отметила, что в настоящее время не испытывает желания добавлять своему образу лишней яркости, а наоборот чувствует комфорт в натуральном виде.

"Комфортнее всего чувствую себя в одежде для спорта, с чистым лицом и можно ещё очки бухгалтера сверху", — написала она.

Певица Алсу подтвердила догадки поклонников о связи её мужа, бизнесмена Яна Абрамова с Анастасией Решетовой. Исполнительница назвала враньём слова модели об отсутствии связи с женатыми мужчинами.

Ранее стало известно о задержании казахстанской звезды КВН.