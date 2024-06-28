"Был пьян и ругался": казахстанскую звезду КВН задержали из-за дебоша в самолёте

Один из лидеров казахстанской команды КВН "Астана KZ" Турсынбек Кабатов задержан на пять суток за дебош, устроенный в самолёте. Об этом пишет EADaily со ссылкой на пресс-службу административного суда столицы Казахстана.
Так, артисту вменяется мелкое хулиганство из-за того, что он в нетрезвом виде позволял себе нецензурную брань во время перелёта. В ходе заседания суда мужчина принёс извинения и пояснил, что был недоволен сервисом. Кабатов отметил, что не помнит использованных выражений.
Свидетелем выступила старшая бортпроводница, заявившая, что юморист вёл себя неподобающим образом и был пьян. Также судье предоставили видеозапись его передачи полицейским и результаты медосвидетельствования.
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