"Был пьян и ругался": казахстанскую звезду КВН задержали из-за дебоша в самолёте

Звезду КВН из Казахстана Турсынбека Кабатова задержали из-за дебоша в самолёте

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Один из лидеров казахстанской команды КВН "Астана KZ" Турсынбек Кабатов задержан на пять суток за дебош, устроенный в самолёте. Об этом пишет EADaily со ссылкой на пресс-службу административного суда столицы Казахстана.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Астана / Astana TV, PDM

Так, артисту вменяется мелкое хулиганство из-за того, что он в нетрезвом виде позволял себе нецензурную брань во время перелёта. В ходе заседания суда мужчина принёс извинения и пояснил, что был недоволен сервисом. Кабатов отметил, что не помнит использованных выражений.

Свидетелем выступила старшая бортпроводница, заявившая, что юморист вёл себя неподобающим образом и был пьян. Также судье предоставили видеозапись его передачи полицейским и результаты медосвидетельствования.

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