Раскрыты многотысячные долги бизнеса продюсера Максима Фадеева

Музыкальный ресторан «У Дяди Макса» Фадеева задолжал ФНС 140 тысяч рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный ресторан "У Дяди Макса", принадлежащий продюсеру Максиму Фадееву, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом пишет "Газета.ру".

Фото: youtube.com by канал вДудь, PDM

Сообщается, что общая сумма налоговой задолженности составляет 140 374 рубля.

По информации Telegram-канала "Звездач", кафе продюсера не приносит прибыли и в прошлом году ушло в минус на 3,9 млн рублей. Однако Фадеев несмотря на неудачи в бизнесе зарегистрировал товарный знак с целью открыть караоке-клуб "Попой-ка".

Не так давно музыкальный продюсер сообщил, что решил приостановить творческую деятельность до 2025 года.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, как Алсу будет использовать развод.