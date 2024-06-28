Раскрыты многотысячные долги бизнеса продюсера Максима Фадеева

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Музыкальный ресторан «У Дяди Макса» Фадеева задолжал ФНС 140 тысяч рублей

0:53
Шоу-бизнес

Музыкальный ресторан "У Дяди Макса", принадлежащий продюсеру Максиму Фадееву, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом пишет "Газета.ру".

Музыкальный ресторан «У Дяди Макса» Фадеева задолжал ФНС 140 тысяч рублей
Фото: youtube.com by канал вДудь, PDM

Сообщается, что общая сумма налоговой задолженности составляет 140 374 рубля.

По информации Telegram-канала "Звездач", кафе продюсера не приносит прибыли и в прошлом году ушло в минус на 3,9 млн рублей. Однако Фадеев несмотря на неудачи в бизнесе зарегистрировал товарный знак с целью открыть караоке-клуб "Попой-ка".

Не так давно музыкальный продюсер сообщил, что решил приостановить творческую деятельность до 2025 года.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, как Алсу будет использовать развод.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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