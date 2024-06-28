Раскрыты многотысячные долги бизнеса продюсера Максима Фадеева

Музыкальный ресторан "У Дяди Макса", принадлежащий продюсеру Максиму Фадееву, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей. Об этом пишет "Газета.ру".
Сообщается, что общая сумма налоговой задолженности составляет 140 374 рубля.
По информации Telegram-канала "Звездач", кафе продюсера не приносит прибыли и в прошлом году ушло в минус на 3,9 млн рублей. Однако Фадеев несмотря на неудачи в бизнесе зарегистрировал товарный знак с целью открыть караоке-клуб "Попой-ка".
Не так давно музыкальный продюсер сообщил, что решил приостановить творческую деятельность до 2025 года.
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