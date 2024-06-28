"Всё напоказ": продюсер Рудченко рассказал, как Алсу собирается использовать развод в личных целях

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с "Телепрограммой" выразил мнение, что развод певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым используется в качестве пиара.
Он напомнил о громком расставании певицы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым, которое также активно освещалось в прессе.
Специалист уверен, что Алсу собирается использовать разлад в семье для возвращения на сцену, в противном случае развод "был бы тихим".
"А здесь всё получается напоказ", — пояснил Рудченко.
Певица Алсу подала на развод в мае 2024 года. Также она заявила, что не собирается давать супругу второй шанс.
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