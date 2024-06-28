"Всё напоказ": продюсер Рудченко рассказал, как Алсу собирается использовать развод в личных целях

Продюсер Рудченко назвал развод певицы Алсу пиар-ходом для подъёма популярности

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с "Телепрограммой" выразил мнение, что развод певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым используется в качестве пиара.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Он напомнил о громком расставании певицы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым, которое также активно освещалось в прессе.

Специалист уверен, что Алсу собирается использовать разлад в семье для возвращения на сцену, в противном случае развод "был бы тихим".

"А здесь всё получается напоказ", — пояснил Рудченко.

Певица Алсу подала на развод в мае 2024 года. Также она заявила, что не собирается давать супругу второй шанс.

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