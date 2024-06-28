Укусивший официантку за ногу Кологивый "отменён" в документалке "Слова пацана": фильм о сериале сняли без него

Укусившего официантку за ногу Кологривого "отменили" в документалке о "Слове пацана"

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёра "Слова пацана” Никиту Кологривого не взяли сниматься в создании документального фильма о сериале. Об этом следует из публикации онлайн-кинотеатра Wink в социальных сетях.

В посте, который посвящён анонсу выхода фильма сообщается, что в документалке раскроют историю создания сериала. В нём снимутся актёры Леон Кемстач, Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Иван Янковский, Ярослав Могильников и Сергей Бурунов. Кологривого в этом списке нет.

Отмечается, что в фильме, в частости, будет раскрыто, как снимались масштабные сцены драк и множество других секретов.

Так называемая "отмена" Кологривого началась после дебоша, который он устроил в одном из ресторанов Новосибирска. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказывали, что на звезду "Слова пацана" поступило заявление, в котором утверждалось, что он "грубо нарушал общественный порядок" в одном из заведений города.

В СМИ сообщалось, что Кологривый устроил драку в кафе и укусил официантку за ногу.

Спустя время появилась информация, что его хотят убрать с фильма про лидера ЛДПР Владимира Жириновского, где актер должен был сыграть главную роль, но позднее в пресс-службе партии эту информацию опровергли.