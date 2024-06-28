Ольга Серябкина раскрыла, почему решилась на примирение с Анной Хилькевич после шоу "Выжить в Дубае"

Певица Ольга Серябкина рассказала, что смогла забыть о разногласиях с актрисой Анной Хилькевич после того, как ей предложили стать ведущей шоу "Утро. ТНТ".
Несмотря на то, что во время реалити-проекта две артистки постоянно выясняли отношения, а после шоу не разговаривали какое-то время, им удалось помириться.
"Предложение Ани стать ведущей шоу, да ещё и в мой день рождения, расставило все точки над "i". Это оказалось отличным поводом забыть все разногласия", — пояснила исполнительница.
Она напомнила, что на проекте были экстремальные условия и нестандартная обстановка, в которой каждый раскрывается по-новому.
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