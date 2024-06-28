"Объясняю для тупых": певица Ханна рассказала, зачем постоянно носит парики

Певица Ханна носит парики для сохранения красоты волос

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) заявила поклонникам, что носит парики для сохранения красоты натуральных волос.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

33-летняя исполнительница показала частые вопросы подписчиков о том, зачем она носит парики. Свой ответ она начала с фразы "для тупых объясняю". По словам Ханны, во время гастролей её волосы постоянно подвергаются воздействию химических средств и горячих инструментов.

Помимо этого, при помощи париков артистка имеет возможность часто менять образы.

"Для тупых — не побоюсь этого слова — людей поясняю… Я артист. У меня постоянно съемки и гастроли! Я делаю укладки чаще, чем большинство чистит зубы", — в резкой форме заявила певица.

Певица Ханна замужем за генеральным директором лейбла Black Star Павлом Кирьяновым, вместе они воспитывают двоих дочерей.

Ранее стало известно об иске Любови Успенской к Филиппу Киркорову.