История продолжается: Любовь Успенская вновь обратилась в суд из-за оскорблений Филиппа Киркорова

Любовь Успенская подала иск о защите чести к Филиппу Киркорову

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская подала иск о защите чести и достоинства к народному артисту РФ Филиппу Киркорову. Основанием стали заявления музыканта в одном из интервью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Сообщается, что заявление артистки поступило в Таганский районный суд Москвы.

В иске указывается на порочащие сведения, распространённые ответчиком в интервью под названием "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе". В настоящее время иск принят к производству.

Любовь Успенская недавно дала интервью журналистке Лауре Джугелии, в котором рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым со своей стороны. Однако видеобеседа выпущена не была из-за того, что команда интервьюера тепло общается с музыкантом. Как сообщает адвокат певицы Елена Сенина, Успенская требует компенсацию за потраченный день.

Ранее Филипп Киркоров купил себе куклу с внешностью Аллы Пугачёвой.