"Вишенка на торте": Киркоров показал новую куклу из коллекции с внешностью бывшей жены

Филипп Киркоров пополнил коллекцию кукол игрушечной Аллой Пугачёвой

Народный артист РФ Филипп Киркоров в личном блоге опубликовал ролик с куклой, которая напоминает его бывшую жену, певицу Аллу Пугачёву.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм, PDM

Такая игрушка оказалась не единственной в его коллекции. Так, он приобрёл кукол с внешностью Владимира Высоцкого, Лолиты Милявской и Мерлин Монро.

"Моя коллекция пополнилась исключительными работами", — заявил музыкант.

При этом куклу с внешностью экс-супруги он назвал "вишенкой на торте".

Филипп Киркоров был женат один раз, на певице Алле Пугачёвой. Они развелись спустя 11 лет брака.

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