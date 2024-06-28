"Вишенка на торте": Киркоров показал новую куклу из коллекции с внешностью бывшей жены

Народный артист РФ Филипп Киркоров в личном блоге опубликовал ролик с куклой, которая напоминает его бывшую жену, певицу Аллу Пугачёву.
Такая игрушка оказалась не единственной в его коллекции. Так, он приобрёл кукол с внешностью Владимира Высоцкого, Лолиты Милявской и Мерлин Монро.
"Моя коллекция пополнилась исключительными работами", — заявил музыкант.
При этом куклу с внешностью экс-супруги он назвал "вишенкой на торте".
Филипп Киркоров был женат один раз, на певице Алле Пугачёвой. Они развелись спустя 11 лет брака.
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