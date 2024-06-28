Певица Алсу заявила, что твёрдо решилась на развод: "Назад дороги нет"

Певица Алсу ответила на слухи о попытках её мужа, бизнесмена Яна Абрамова, спасти их брак.
Певица Алсу твёрдо намерена расстаться с супругом. На компромисс звезда вовсе не настроена.
Исполнительница хита "Зимний сон" отметила, что развод состоится, несмотря на то, что суд дал супругам 2 месяца. Артистка отметила, что это время нужно вовсе не для примирения, а для разрешения имущественных вопросов.
"С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет, — сказала звезда.
Певица призвала не верить заявлениям пиарщиков супруга, которые распространяют информацию о том, что Абрамов готов дать жене отступные в размере 2,5 миллиарда рублей.
Ранее певица Алсу под новостью о щедрости супруга кратко написала: "Врёт".
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.