Певица Алсу заявила, что твёрдо решилась на развод: "Назад дороги нет"

Певица Алсу заверила, что её развод состоится

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу ответила на слухи о попытках её мужа, бизнесмена Яна Абрамова, спасти их брак.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу твёрдо намерена расстаться с супругом. На компромисс звезда вовсе не настроена.

Исполнительница хита "Зимний сон" отметила, что развод состоится, несмотря на то, что суд дал супругам 2 месяца. Артистка отметила, что это время нужно вовсе не для примирения, а для разрешения имущественных вопросов.

"С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет, — сказала звезда.

Певица призвала не верить заявлениям пиарщиков супруга, которые распространяют информацию о том, что Абрамов готов дать жене отступные в размере 2,5 миллиарда рублей.

Ранее певица Алсу под новостью о щедрости супруга кратко написала: "Врёт".