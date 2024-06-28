"Я боялась этого разговора": Юлианна Караулова рассказала, как и почему ушла от продюсера Яны Рудковской

Юлианна Караулова рассказала об уходе от Яны Рудковской после беременности

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлианна Караулова в YouTube-шоу "Мадонна Мур" рассказала, что ушла от продюсера Яны Рудковской, как только почувствовала себя окрепшей в мире шоу-бизнеса.

Фото: youtube.com by канал Мадонна Мур, PDM

По её словам, в какой-то момент их плодотворное сотрудничество себя исчерпало, так как бизнесвумен сосредоточилась на спортивных проектах. После окончания трёхлетнего контракта они продлевали его ещё два раза — на год и на полгода.

Однако уже после рождения сына Караулова поняла, что готова продолжать самостоятельно работать и выкупила у Рудковской определённые права.

"Я так боялась этого разговора, но всё сложилось. Мы обсудили определённые финансовые нюансы, при которых это стало возможно. Я считаю это честным, когда ты уходишь от продюсера, и у вас есть какие-то права, ты должен это выкупить. Она отпустила", — сообщила артистка.

Также Юлианна заверила, что всегда восхищалась работоспособностью и энергией Рудковской.

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