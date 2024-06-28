"О господи! Я хочу это развидеть!: стало известно, как Филипп Киркоров отреагировал на "пластику" Марго Овсянниковой

Певица Марго Овсянникова, которая напугала поклонников внешностью после пластической операции, призналась, что всё оказалось фейком.
Девушка наложила себе пластический грим ради эксперимента, чтобы предостеречь ровесниц от необдуманных решений. Также она рассказала о реакции певца Филиппа Киркорова на её перевоплощение.
Оказалось, что на съёмках клипа она предстала перед артистом в гриме. Киркоров отметил, что исполнительница перестаралась с пластикой.
"Вы мне сказали что-то переделать, но не очень хотелось это делать", — сказала Овсянникова и начала снимать грим.
Она извинилась перед Киркоровым за то, что не стала делать каких-либо операций по его совету. Артист заверил, что у девушки благие цели.
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