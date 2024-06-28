"О господи! Я хочу это развидеть!: стало известно, как Филипп Киркоров отреагировал на "пластику" Марго Овсянниковой

Марго Овсянникова рассказала о реакции Филиппа Киркорова на фейк-пластику

Певица Марго Овсянникова, которая напугала поклонников внешностью после пластической операции, призналась, что всё оказалось фейком.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марго Овсянниковой в Инстаграм, PDM

Девушка наложила себе пластический грим ради эксперимента, чтобы предостеречь ровесниц от необдуманных решений. Также она рассказала о реакции певца Филиппа Киркорова на её перевоплощение.

Оказалось, что на съёмках клипа она предстала перед артистом в гриме. Киркоров отметил, что исполнительница перестаралась с пластикой.

"Вы мне сказали что-то переделать, но не очень хотелось это делать", — сказала Овсянникова и начала снимать грим.

Она извинилась перед Киркоровым за то, что не стала делать каких-либо операций по его совету. Артист заверил, что у девушки благие цели.

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