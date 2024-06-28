Стало известно, какой долг висит у блогерши Лерчек перед ФНС

Блогерша Лерчек должна ФНС 12 млн рублей

Федеральная налоговая служба начислила блогерше Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) долг в размере 12 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder, PDM

Как сообщили источники, долги появляются у Чекалиной по итогам проверки, которая проводится до сих пор. Так, в мае ей доначислили 20 млн рублей. Именно тогда многодетная мать пожаловалась, что все её доходы уходят на погашение налогов.

Чекалина отметила, что после развода с супругом вынуждена сама решать все вопросы, связанные с бизнесом.

В марте прошлого года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты налогов в размере 311 млн рублей. Её супруг Артём прошёл по делу как соучастник. В итоге на время разбирательств семейная пара была лишена возможности пользоваться мобильными телефонами и интернетом.

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