Стало известно, о чём предупреждал женившегося на Дженнифер Лопес Бена Аффлека актёр Мэтт Деймон

Голливудский актёр Мэтт Деймон предупреждал друга, артиста Бена Аффлека о расставании с Дженнифер Лопес после воссоединения. Об этом пишет Daily Mail.
Так, по словам инсайдера издания, Деймон помогал товарищу прийти в себя после первого расставания с певицей в 2003 году.
"Мэтт пытался предупредить Бена, когда тот снова сошелся с Джей Ло, что они могут разойтись", — пишут британские журналисты.
Однако друг Аффлека готов принять любой его выбор и оказать поддержку. Он попросил артиста сосредоточиться на карьере, а не на проектах жены.
В мае пошли разговоры о возможном разводе супругов Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые официально поженились в 2022 году.
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