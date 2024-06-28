Стало известно, о чём предупреждал женившегося на Дженнифер Лопес Бена Аффлека актёр Мэтт Деймон

Мэтт Деймон предупреждал Бена Аффлека о возможном расставании с Дженнифер Лопес

Голливудский актёр Мэтт Деймон предупреждал друга, артиста Бена Аффлека о расставании с Дженнифер Лопес после воссоединения. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Euronews по-русски, PDM

Так, по словам инсайдера издания, Деймон помогал товарищу прийти в себя после первого расставания с певицей в 2003 году.

"Мэтт пытался предупредить Бена, когда тот снова сошелся с Джей Ло, что они могут разойтись", — пишут британские журналисты.

Однако друг Аффлека готов принять любой его выбор и оказать поддержку. Он попросил артиста сосредоточиться на карьере, а не на проектах жены.

В мае пошли разговоры о возможном разводе супругов Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые официально поженились в 2022 году.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что её супруг Влад Топалов составил завещание.