Психотерапевт Вилков оценил перспективы брака Григория Лепса с 18-летней девушкой: "Отец и дочь"

Психотерапевт Вилков высказался о браке Григория Лепса с 18-летней девушкой

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилкова объяснил, в каком формате будет строится брак 61-летнего Григория Лепса с выпускницей школы.

Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman

Специалист рассказал, что брак между людьми с большой разницей в возрасте строится по определённой модели.

Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса Аврора Киба окончила 11-й класс и получила диплом.

"В этом случае в паре нет полного равноправия между полами, и взаимоотношения здесь строятся по принципу "отец и дочь", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва"

Вилков отметил, что мужчина, как правило, заботится, опекает, воспитывает и контролирует молодую супругу.

Психотерапевт объяснил, что такие пары могут выстраивать комфортную сексуальную жизнь.

"У возрастного мужчины уровень либидо уже не такой высокий, как в молодые годы, а у юной девушки сексуальный потенциал только начинает раскрываться, и нет повышенного желания", — рассказал специалист.

Эксперт предупредил, что со временем может возникнуть сексуальная несовместимость.