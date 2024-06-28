Психотерапевт Вилков оценил перспективы брака Григория Лепса с 18-летней девушкой: "Отец и дочь"

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилкова объяснил, в каком формате будет строится брак 61-летнего Григория Лепса с выпускницей школы.
Специалист рассказал, что брак между людьми с большой разницей в возрасте строится по определённой модели.
Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса Аврора Киба окончила 11-й класс и получила диплом.
"В этом случае в паре нет полного равноправия между полами, и взаимоотношения здесь строятся по принципу "отец и дочь", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва"
Вилков отметил, что мужчина, как правило, заботится, опекает, воспитывает и контролирует молодую супругу.
Психотерапевт объяснил, что такие пары могут выстраивать комфортную сексуальную жизнь.
"У возрастного мужчины уровень либидо уже не такой высокий, как в молодые годы, а у юной девушки сексуальный потенциал только начинает раскрываться, и нет повышенного желания", — рассказал специалист.
Эксперт предупредил, что со временем может возникнуть сексуальная несовместимость.
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