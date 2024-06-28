"Накрутила себя до обморока": Тодоренко раскрыла, зачем Топалов составил завещание

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге призналась, что её супруг, музыкант Влад Топалов составил завещание.
Оказалось, что мужчина сообщил ей новость о завещании два года назад, чем сильно напугал.
"Потом был долгий разговор о том, что он хочет достойно воспитать сыновей, и, если дети захотят, передать им то, что мы имеем", — написала экс-ведущая "Орла и решки".
По неподтверждённой информации, супруги уже приобрели квартиру старшему сыну Михаилу и хотят взять в ипотеку жильё для младшего наследника Мирослава.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Музыкант признавался, что они с супругой ходят к психологу для решений семейных неурядиц.
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