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"Накрутила себя до обморока": Тодоренко раскрыла, зачем Топалов составил завещание

Телеведущая Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании

0:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге призналась, что её супруг, музыкант Влад Топалов составил завещание.

Телеведущая Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании
Фото: youtube.com by канал Регина Тодоренко, PDM

Оказалось, что мужчина сообщил ей новость о завещании два года назад, чем сильно напугал.

"Потом был долгий разговор о том, что он хочет достойно воспитать сыновей, и, если дети захотят, передать им то, что мы имеем", — написала экс-ведущая "Орла и решки".

По неподтверждённой информации, супруги уже приобрели квартиру старшему сыну Михаилу и хотят взять в ипотеку жильё для младшего наследника Мирослава.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Музыкант признавался, что они с супругой ходят к психологу для решений семейных неурядиц.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон попыталась скрыть последствия химиотерапии на публике.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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