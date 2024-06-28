Актёр Иван Охлобыстин выразил благодарность Европе: "На Родине меня так, конечно, не ценят"

Охлобыстин поблагодарил руководство единой Европы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёру Ивану Охлобыстину польстило то, что его поместили в один список с выдающимися людьми.

Фото: @Ohlobistin by Телеграм-канал Ивана Охлобыстина is licensed under public doman

Иван Охлобыстин, имя которого поместили в санкционные списки "Евросоюза", выразил благодарность "Единой Европе".

"Меня так на родине, конечно, не ценят", — сказал актёр в своём Telegram-канале.

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что ему нечасто приходится становиться в один ряд с выдающимися личностями.

"С такими большими людьми я встречаюсь очень редко. Вот в санкционных списках", — объяснил артист.

Ранее актриса Яна Поплавская отреагировала на санкции "Евросоюза" против российских артистов. Звезда фильма "Про Красную шапочку" заверила, что не боится санкций ЕС.