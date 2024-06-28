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Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии

Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику

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Шоу-бизнес

Принцесса Кейт Миддлтон для выхода в свет на параде Trooping the Colour в июне была вынуждена надеть парик, нарастить брови и сделать интенсивный макияж.

Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Фото: youtube.com by канал Королевская жизнь, PDM

Подготовка королевской особы для появления на публике заняла порядка двух часов — таким образом, визажисты и стилисты пытались скрыть последствия химиотерапии. Не секрет, что лечение от онкологии серьёзно сказалось на внешности принцессы, однако она решила это скрыть.

Несмотря на попытки Миддлтон выглядеть здоровой во время торжественного мероприятия, поклонники отметили её худобу, осунувшееся лицо и мешки под глазами. Не осталось незамеченным и то, что впоследствии принцесса решила присесть, так как устала долго стоять.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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