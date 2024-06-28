Племянница Отара Кушанашвили рассказала о состоянии здоровья шоумена после операции

Племянница шоумена Отара Кушанашвили в беседе с RT заявила, что прооперированному журналисту стало лучше.
Две недели мужчина чувствовал себя нехорошо, а 20 июня стало известно о госпитализации шоумена. Ему сделали операцию, однако никаких подробностей семья и близкие Кушанашвили не сообщают.
Супруга Отара Ольга рассказала лишь, что после операции его вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко в личном Telegram-канале попросил журналистов не спекулировать на теме здоровья шоумена. При этом мужчина опроверг новости об онкологии и немоте журналиста.
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