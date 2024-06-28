Племянница Отара Кушанашвили рассказала о состоянии здоровья шоумена после операции

Племянница Отара Кушанашвили сообщила об улучшении здоровья шоумена

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Племянница шоумена Отара Кушанашвили в беседе с RT заявила, что прооперированному журналисту стало лучше.

Фото: youtube.com by канал ЗА ДЕНЬГИ, PDM

Две недели мужчина чувствовал себя нехорошо, а 20 июня стало известно о госпитализации шоумена. Ему сделали операцию, однако никаких подробностей семья и близкие Кушанашвили не сообщают.

Супруга Отара Ольга рассказала лишь, что после операции его вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко в личном Telegram-канале попросил журналистов не спекулировать на теме здоровья шоумена. При этом мужчина опроверг новости об онкологии и немоте журналиста.

Ранее актриса Юлия Пересильд показала себя без косметики.