Пропавшего мужа коуча Елены Блиновской объявили в розыск по уголовной статье 

Супруга автора "Марафона желаний" Елены Блиновской объявили в уголовный розыск.
Как сообщает Telegram-канал "Самые сливки", муж Елены Блиновской может повторить участь супруги и отправиться в СИЗО.
Алексея Блиновского обвиняют в нарушении налогового законодательства, а именно в уклонении от уплаты налогов.
Супруг "инфобаронессы" Блиновский ранее заявлял, что отправился служить в зону проведения спецоперации на Украине. Выяснилось, однако, что муж коуча никаких задач на СВО не выполняет и вовсе не появляется по месту службы.
По статье УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере" мужу Блиновской могут назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В краткой сводке МВД сообщается, что Алексей Блиновский родился в Германии.
Ранее высказывалось предположение о том, что служба Блиновского на СВО была PR-ходом.
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