Пропавшего мужа коуча Елены Блиновской объявили в розыск по уголовной статье

Мужа коуча Елены Блиновской разыскивают по уголовной статье

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга автора "Марафона желаний" Елены Блиновской объявили в уголовный розыск.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Как сообщает Telegram-канал "Самые сливки", муж Елены Блиновской может повторить участь супруги и отправиться в СИЗО.

Алексея Блиновского обвиняют в нарушении налогового законодательства, а именно в уклонении от уплаты налогов.

Супруг "инфобаронессы" Блиновский ранее заявлял, что отправился служить в зону проведения спецоперации на Украине. Выяснилось, однако, что муж коуча никаких задач на СВО не выполняет и вовсе не появляется по месту службы.

По статье УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере" мужу Блиновской могут назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В краткой сводке МВД сообщается, что Алексей Блиновский родился в Германии.

Ранее высказывалось предположение о том, что служба Блиновского на СВО была PR-ходом.