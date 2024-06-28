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"Дома щеголяю": Асмус забрала с собой пижаму, выданную в самолёте

Актриса Кристина Амус ходит дома в пижаме, выданной в самолёте

0:51
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус вернулась с отдыха на Бали, куда летала вместе с дочерью Анастасией. В личном блоге артистка призналась, что забрала домой пижаму, выданную в самолёте.

Актриса Кристина Амус ходит дома в пижаме, выданной в самолёте
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм, PDM

Она пояснила, что не захотела отказываться от "халявы".

"Сейчас я уже дома щеголяю в этой пижаме, которую мне в самолёте выдали", — написала она под снимком, сделанным в воздушном транспорте.

В этот же день вечером актриса появилась на сцене Театра им. Ермоловой, где проходил спектакль "Леди Макбет Мценского уезда". Асмус пояснила, что вернулась только ради выступления. По её словам, в ином случае она могла бы отдыхать ещё неделю.

Ранее бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала о неизлечимой болезни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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