"Дома щеголяю": Асмус забрала с собой пижаму, выданную в самолёте

Актриса Кристина Асмус вернулась с отдыха на Бали, куда летала вместе с дочерью Анастасией. В личном блоге артистка призналась, что забрала домой пижаму, выданную в самолёте.
Она пояснила, что не захотела отказываться от "халявы".
"Сейчас я уже дома щеголяю в этой пижаме, которую мне в самолёте выдали", — написала она под снимком, сделанным в воздушном транспорте.
В этот же день вечером актриса появилась на сцене Театра им. Ермоловой, где проходил спектакль "Леди Макбет Мценского уезда". Асмус пояснила, что вернулась только ради выступления. По её словам, в ином случае она могла бы отдыхать ещё неделю.
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