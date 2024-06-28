Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить креветки, чтобы они не были резиновыми
Научный подход к похудению: советы и рекомендации специалистов
Анапа vs Анталия: почему российский юг выигрывает
EJCI: ограничение соли в рационе улучшает жизнь при сердечной недостаточности
Российские металлы возвращаются на европейский рынок
Как вырастить богатый урожай кабачков?
"Согласие": выплаты водителям после урагана Эдгар доходят до 1,2 млн рублей
Эксперт назвал наиболее реалистичный сценарий завершения конфликта на Украине
Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку
Сергей Лазарев отругал дочь за спутанные волосы и принялся спасать шевелюру девочки: "Займёт два часа"

Сергей Лазарев показал, как спасает волосы дочки Анны

0:49
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев рассказал, что ему пришлось самому расхлёбывать последствия курортной причёски дочки Анны.

Сергей Лазарев показал, как спасает волосы дочки Анны
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Лазарев опубликовал видео в "Инстаграме"*. На кадрах он старательно расплетает афрокосички, которые девочке заплели на отдыхе в Турции.

"Ну всё, походила несколько дней, теперь расплетаем. Причём заплетает профессионал в парикмахерской, а расплетает папа дома. Займёт два часа. Расплетать эти верёвки, доставать", — пожаловался подписчикам певец.

Ранее певец Сергей Лазарев объяснил, к каким методам прибегает, чтобы отвлечь сына и дочку от пристрастия к гаджетам.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Эксперты дали ответ, в каком возрасте заводить питомца
В "Авито" подготовили перечень устройств и гаджетов, незаменимых летом в дороге
Южная Корея расширила список запрещённых к ввозу в РФ товаров
Три рецепта, где основным ингредиентом является апельсин
Глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости отмены моратория на смертную казнь
Политолог Бардин: "Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине"
Философия K-Beauty: натуральность, инновации и глубокий уход за кожей
Депутат Разворотнева предупредила о риске покупки жилья в самострое
Певец Прохор Шаляпин заявил, что сдаст ребёнка от Волочковой в детдом
Политолог Маркелов: Трамп не представляет, как закончить конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников