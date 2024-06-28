Сергей Лазарев отругал дочь за спутанные волосы и принялся спасать шевелюру девочки: "Займёт два часа"

Певец Сергей Лазарев рассказал, что ему пришлось самому расхлёбывать последствия курортной причёски дочки Анны.
Лазарев опубликовал видео в "Инстаграме"*. На кадрах он старательно расплетает афрокосички, которые девочке заплели на отдыхе в Турции.
"Ну всё, походила несколько дней, теперь расплетаем. Причём заплетает профессионал в парикмахерской, а расплетает папа дома. Займёт два часа. Расплетать эти верёвки, доставать", — пожаловался подписчикам певец.
Ранее певец Сергей Лазарев объяснил, к каким методам прибегает, чтобы отвлечь сына и дочку от пристрастия к гаджетам.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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