Сергей Лазарев отругал дочь за спутанные волосы и принялся спасать шевелюру девочки: "Займёт два часа"

Сергей Лазарев показал, как спасает волосы дочки Анны

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев рассказал, что ему пришлось самому расхлёбывать последствия курортной причёски дочки Анны.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Лазарев опубликовал видео в "Инстаграме"*. На кадрах он старательно расплетает афрокосички, которые девочке заплели на отдыхе в Турции.

"Ну всё, походила несколько дней, теперь расплетаем. Причём заплетает профессионал в парикмахерской, а расплетает папа дома. Займёт два часа. Расплетать эти верёвки, доставать", — пожаловался подписчикам певец.

Ранее певец Сергей Лазарев объяснил, к каким методам прибегает, чтобы отвлечь сына и дочку от пристрастия к гаджетам.

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