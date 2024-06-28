"Прогноз непонятен": бывшая солистка "Ленинграда" рассказала о неизлечимой болезни

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс страдает от аутоиммунного заболевания

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс в YouTube-беседе со спортсменкой Аллой Шишкиной призналась, что ей диагностировали системное аутоиммунное заболевание крови.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, PDM

Исполнительница отметила, что это редкая болезнь, но она вынуждена раз в год проходить химиотерапию.

По словам Вокс, диагноз стал одной из причин ухода из коллектива музыканта Сергея Шнурова. Болезнь исполнительницы выявили во время проверки состояния здоровья организма — тогда анализы крови "стали показывать странную картину".

Вокс подчеркнула, что эта болезнь не лечится, но люди с таким диагнозом живут по-разному — кто-то два года, а кто-то 90 лет.

"Прогноз совершенно непонятен", — заключила певица.

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