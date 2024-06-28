Жена Брюса Уиллиса показала редкое фото страдающего от деменции актёра

Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актёром

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис в личном блоге показала редкий снимок с супругом, голливудским актёром Брюсом Уиллисом, страдающим от деменции.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эммы Хеминг-Уиллис в Инстаграм, PDM

Артистка отметила 27 июня свой день рождения, ей исполнилось 46 лет. В честь праздника она опубликовала видеоролик, а в подписи поблагодарила всех своих близких. В ролике появилась редкая фотография Эммы вместе с Брюсом. Супруги обнимались и улыбались друг другу, для фото женщина выбрала красно-полосатую футболку и соломенную шляпу, а актёр – серую футболку и чёрную кепку.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году, в их браке родились две дочери – Мейбер Рей и Эвелин Пенн. Также у артиста есть три наследницы от бывшей супруги Деми Мур – Румер, Таллулу и Скаут.

В феврале 2023 года стало известно о болезни голливудского актёра – ему диагностировали лобно-височную деменцию.

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